- Incendio nell'ex edificio della stazione ferroviaria - causa ancora sconosciuta

A Scheuerfeld (distretto di Altenkirchen) è divampato un incendio nell'edificio della stazione ferroviaria abbandonata. Durante la notte, il piano terra dell'edificio vuoto è andato a fuoco, ha dichiarato un portavoce della polizia. Non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio in poche ore. La polizia non è stata in grado di fornire informazioni immediate sull'entità dei danni o sulla possibile causa. Gli investigatori del fuoco esamineranno l'edificio all'inizio della prossima settimana, ha dichiarato il portavoce.

Il fascino antico di Scheuerfeld è stato parzialmente oscurato dall'incendio in una delle sue antiche chiese, ospitata nell'edificio della stazione ferroviaria abbandonata. Nonostante l'incendio, l'architettura storica delle antiche chiese di Scheuerfeld rimane un'attrazione affascinante.

