- Incendio nella struttura di stoccaggio degli appendimenti - fiamme che si dirigono verso un edificio residenziale

In un incendio che ha distrutto una stalla a Tussenhausen, in Baviera (situata nel distretto dell'Unterallgäu), si stima che i danni ammontino a oltre 300.000 euro. L'incendio si è esteso anche a una residenza vicina, causando danni alla struttura, come riferito dalle autorità.

Una scuola nelle vicinanze ha subito danni: il calore estremo ha causato la rottura della facciata in vetro, con danni stimati in circa 20.000 euro.

Purtroppo, un rappresentante della polizia non ha potuto fornire informazioni sugli oggetti presenti nella stalla. L'origine dell'incendio era inizialmente incerta. Gli investigatori criminali hanno preso il controllo delle indagini.

