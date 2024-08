- Incendio nella sala di produzione di Monaco - rischio di crollo

Nella zona di Monaco di Baviera di Feldmoching-Hasenbergl, un incendio si è verificato in un capannone di produzione durante la notte. Come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco, una tubatura del gas nell'impianto di acciaio e zincatura ha preso fuoco. In un impianto di zincatura, le parti metalliche vengono rivestite attraverso processi elettrochimici.

Più di 200 vigili del fuoco sono stati dispiegati. Dopo diverse ore, sono riusciti a contenere l'incendio. Sono stati utilizzati migliaia di litri d'acqua per questo scopo. Secondo l'opinione di un ingegnere, al momento il capannone è a rischio di crollo.

La polizia sta indagando sulla causa dell'incendio.

Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco sul luogo di produzione durante la notte, parti dell'edificio erano già completamente in fiamme. L'incendio ha poi attaccato il tetto del capannone e si è diffuso ulteriormente. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme hanno brevemente minacciato di diffondersi in un'area di stoccaggio di cilindri del gas - i servizi di emergenza sono riusciti a impedire questo.

Intorno a dieci ore dopo, i vigili del fuoco erano ancora impegnati a spegnere i focolai residui. La causa dell'incendio era ancora ignota e la polizia sta indagando. L'entità dei danni non era ancora nota.

