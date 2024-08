- Incendio nella prigione di Memminger - diversi feriti

In un incendio scoppiato nella struttura carceraria (JVA) di Memmingen, in Svevia, diverse persone hanno riportato lievi ferite. Un dipendente della JVA ha notato per primo del fumo provenire da una cella, ha riferito un portavoce della polizia. Nonostante i vigili del carcere abbiano spento rapidamente l'incendio e evacuato i detenuti, un 27enne e un altro detenuto hanno riportato lievi ferite a causa del fumo denso.

Una dozzina di membri del personale hanno subito anche loro lievi ferite a causa del fumo. Alcuni sono stati esaminati in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite gravi, secondo le indagini in corso. Non è stato necessario evacuare la struttura. La polizia sospetta che il 27enne abbia appiccato deliberatamente l'incendio nella cella.

L'incidente alla JVA di Memmingen ha portato ad ulteriori membri del personale che hanno subito il fumo denso, riportando lievi ferite. Nonostante i sospetti iniziali di incendio doloso, ulteriori indagini hanno rivelato che non sono state segnalate ferite gravi tra il personale ospedalizzato.

