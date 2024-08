Incendio nella centrale nucleare ucraina "completamente estinto"

Rogow incolpò l'incendio di un "attacco militare ucraino alla torre di raffreddamento della centrale nucleare". La sera di domenica, il governatore russo-appointato di Saporizhzhia, Yevgeny Balitsky, aveva già dichiarato su Telegram che si era verificato un incendio in un sistema di raffreddamento della struttura a causa del "bombardamento della città di Enerhodar da parte delle forze ucraine".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha negato le accuse, dichiarando su X che "gli occupanti russi" avevano appiccato l'incendio nella centrale, con l'intento di "ricattare" Kiev. Ha richiesto che la Russia sia ritenuta responsabile per questo incidente.

"Solo il controllo ucraino sulla centrale può garantire il ritorno alla normalità e la sicurezza totale", ha aggiunto, allegando un video che mostra fumo nero e fiamme che si levano da una torre di raffreddamento.

Entrambi l'AIEA e l'Ucraina e la Russia hanno dichiarato che non è stato rilevato alcun aumento dei livelli di radiazione o compromissione della sicurezza nucleare. "Il fondo di radiazione è attualmente all'interno dei limiti normali", ha detto Zelenskyy.

Il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko ha dichiarato che Kiev stava "monitorando intensamente" i livelli di radiazione dalle stazioni di osservazione vicine e che non c'era "nessun pericolo di un'esplosione di vapore o altre conseguenze". Balitsky e il servizio stampa della centrale nucleare hanno dichiarato che il "fondo di radiazione" intorno alla struttura era normale.

La domenica, l'AIEA ha dichiarato su X che non aveva riscontrato "nessun impatto sulla sicurezza nucleare". Ha aggiunto che i suoi esperti nella centrale nucleare avevano osservato "forte fumo scuro dalla parte nord del sito dopo diversi esplosioni nella sera". La centrale nucleare ha segnalato all'AIEA un "presunto attacco di drone su una delle torri di raffreddamento".

In una dichiarazione successiva dell'AIEA del lunedì, ha detto che l'agenzia delle Nazioni Unite aveva richiesto "immediato accesso alla torre di raffreddamento per valutare i danni e determinare la possibile causa di questo incidente".

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi ha chiamato per la fine di "tali attacchi irresponsabili, che (...) aumentano il rischio di un incidente nucleare". Ha avvertito: "Qualsiasi incendio sul sito o nelle sue vicinanze comporta il rischio di diffondersi alle strutture di sicurezza".

Subito dopo l'incidente, il servizio stampa della centrale nucleare ha riferito che tutte e sei le unità della centrale erano attualmente in "lungo fermo". La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata occupata dall'esercito russo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La più grande centrale nucleare d'Europa ha continuato initially to operate under Russian control, but its operation was stopped in the autumn of 2022.

Gli incidenti ricorrenti intorno alla centrale hanno aumentato le preoccupazioni per un grave incidente nucleare. Kiev e Mosca continuano a incolparsi a vicenda per il pericolo alla sicurezza della centrale nucleare.

