Nella centrale nucleare occupata dai russi di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, è divampato un incendio nel sistema di raffreddamento nella serata di ieri, secondo i resoconti russi. Il governatore della regione nominato dai russi, Yevgeny Balitsky, ha affermato che c'è stato un attacco ucraino nella zona intorno alla centrale nucleare, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Tuttavia, non c'è alcun pericolo, poiché tutti i blocchi della centrale nucleare sono spenti e i livelli di radioattività sono normali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di aver appiccato il fuoco alla centrale nucleare. Anche se i livelli di radioattività sono normali, Zelenskyy ha scritto sulla piattaforma X, "Ma finché i terroristi russi controllano la centrale nucleare, la situazione non può essere normale". Ha chiesto una reazione immediata dalla comunità internazionale e dall'AIEA.

La Russia ha catturato la più grande centrale nucleare d'Europa poco dopo l'inizio della sua guerra di aggressione e l'ha occupata da allora. Entrambe le parti si incolpano a vicenda per gli attacchi alla centrale nucleare o il sabotaggio.

A causa dei timori per la sicurezza, i reattori sono stati spenti nel 2022 ma devono ancora essere raffreddati. Gli osservatori dell'AIEA sono presenti sul sito.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per la situazione, ha invitato la Russia a garantire la sicurezza e la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, di proprietà dell'Unione Europea, poiché remains under Russian occupation. Despite Russia's denials, the European Union believes that Moscow's actions could potentially lead to a nuclear disaster, thereby endangering the entire continent.

