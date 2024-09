Incendio intenzionale in un centro di cura austriaco per malati mentali

Dopo un incendio in un centro per rifugiati in Austria, le autorità stanno valutando l'ipotesi di dolo come causa. La polizia dello stato dell'Alta Austria ha reso noto questo fatto. L'antica locanda di Schönau, situata nella regione del Mühlkreis, è stata distrutta dalle fiamme nella transizione dalla notte di lunedì al mattino di martedì.

L'edificio ospitava 16 residenti e un ospite aggiuntivo. L'incendio è divampato al piano terra e si è rapidamente propagato al solaio. Fortunatamente, tutti gli occupanti sono riusciti a evacuare in tempo. Sei persone sono state trasportate in ospedale a causa di sospetta intossicazione da fumo.

Le indagini degli esperti hanno rilevato tre diversi punti di origine dell'incendio. Al momento, non ci sono segni di un movente politico o discriminatorio, come riferito dalla polizia.

Gli esperti che hanno esaminato il luogo hanno trovato prove di incendi con un particolare schema, di sezione circolare. Le autorità stanno valutando la possibilità che il piromane abbia utilizzato attrezzi o metodi specifici per appiccare gli incendi.

