- Incendio incipiente in un impianto di fabbricazione di metalli a Hanau

In una fabbrica specializzata in lavorazioni metallurgiche a Hanau, si è verificato un incidente esplosivo in un sabato. Per fortuna, nessuno del personale è rimasto ferito in questo incidente. I vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti prontamente con circa 60 persone per gestire la situazione.

L'esplosione nella fabbrica di Hanau ha causato un grande incendio, che ha richiesto gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnerlo. Al loro arrivo, i soccorritori hanno identificato diversi punti caldi che richiedevano immediate attenzioni.

Leggi anche: