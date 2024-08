- Incendio in una scuola elementare - I bambini al sicuro

Il tetto di una scuola primaria a Hagen, vicino alla Foresta Teutoburg (distretto di Osnabrück), è in fiamme. "Tutti i bambini sono stati evacuati in tempo", ha dichiarato un portavoce della polizia. Gli studenti e i insegnanti si trovano attualmente in un punto di raccolta all'esterno dell'edificio. Non ci sono feriti.

La causa dell'incendio alla scuola elementare di San Martino è ancora in corso di indagine. Le operazioni di spegnimento sono in atto, con più squadre dei vigili del fuoco e veicoli di emergenza sul posto. Non è chiaro se i bambini potranno tornare a scuola più tardi.

L'incidente incendiario è avvenuto alla scuola elementare di San Martino a Hagen. I vigili del fuoco stanno attualmente lottando contro l'incendio alla stessa scuola di Hagen.

