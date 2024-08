- Incendio in una casa plurigenerale a Bad Kreuznach

In un incendio in una casa a più famiglie a Bad Kreuznach, quattro residenti hanno riportato lievi ferite. Sono stati ricoverati in ospedale per aver inalato fumo, come hanno riferito le autorità sabato. L'incendio ha interessato solo il seminterrato e il piano terra dell'edificio ed era già stato spento.

Stando alle autorità, il custode dell'edificio ha notato del fumo provenire dalla stanza tecnica nel seminterrato e ha allertato i vigili del fuoco. Al loro arrivo, hanno trovato diverse scatole elettriche in fiamme. I danni alla proprietà sono stimati in 5.000 euro.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere l'incendio nella stanza tecnica, situata nel seminterrato dopo. Dopo che l'incendio è stato spento, le indagini hanno rivelato che la causa era un guasto elettrico.

