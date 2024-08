- Incendio in una casa di riposo a Wildeshausen - 87 residenti evacuati

A causa di un incendio in una stanza tecnica, una casa di riposo con 87 residenti a Wildeshausen (distretto di Oldenburg) è stata evacuata nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 73 anni è stato portato in ospedale con sospetta intossicazione da fumo, hanno riferito i servizi di polizia e vigili del fuoco. La gravità delle sue ferite non è ancora chiara, ma era cosciente, ha detto un portavoce della polizia. Un dipendente di 40 anni e due primi soccorritori di 39 anni sono stati anche portati in ospedale con ferite lievi.

Le batterie stavano bruciando nella stanza tecnica.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, il fumo altamente tossico si era diffuso in modo incontrollabile in tutto l'edificio attraverso cavi e condotti di ventilazione, rappresentando un rischio significativo per i residenti. Ciò ha portato a un'operazione su larga scala che ha coinvolto oltre 350 operatori dei servizi di emergenza, tra cui più di 200 vigili del fuoco della regione e oltre 150 operatori del servizio ambulanze e della polizia.

La causa dell'incendio erano batterie che bruciavano nella stanza tecnica. Il motivo esatto di ciò è ancora sconosciuto. I residenti sono stati inizialmente assistiti all'esterno della casa di riposo e quindi trasportati alla vicina stazione dei vigili del fuoco a Wildeshausen, dove hanno ricevuto ulteriori cure mediche.

Dopo una accurata ventilazione della casa di riposo, i residenti sono stati in grado di fare ritorno alla struttura più tardi quella notte. L'entità esatta dei danni è ancora sconosciuta e le indagini sulla causa dell'incendio sono in corso.

La fonte dell'incendio è stata identificata come batterie difettose situate all'interno della stanza tecnica. Per contenere l'incendio e garantire la sicurezza dei residenti, la stanza tecnica è stata isolata durante l'evacuazione.

