- Incendio in una casa di riposo a Wildeshausen - 87 residenti evacuati

A causa di un incendio in una stanza tecnica, una casa di riposo con 87 residenti a Wildeshausen (distretto di Oldenburg) è stata evacuata nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 73 anni è stato portato in ospedale per aver inalato fumo, secondo la polizia e i vigili del fuoco. Un dipendente di 40 anni e due primi soccorritori di 39 anni sono stati anche portati in ospedale con ferite lievi. Tutti i feriti sono stati successivamente dimessi dall'ospedale. Non è stato causato alcun danno all'edificio, ha detto la polizia.

Più di 350 operatori dei servizi di emergenza

All'arrivo dei vigili del fuoco, il fumo altamente tossico si stava diffondendo in modo incontrollabile in tutto l'edificio attraverso cavi e condotti di ventilazione. Il pericolo per i residenti era significativo, portando a un'operazione su larga scala che ha coinvolto più di 350 persone, tra cui più di 200 vigili del fuoco della regione e più di 150 operatori dei servizi di emergenza e della polizia.

Un guasto tecnico identificato come causa dell'incendio

La causa dell'incendio è stata un guasto tecnico nella zona di un gruppo elettrogeno di riserva, secondo i resoconti. I residenti sono stati inizialmente assistiti all'esterno della casa di riposo, quindi trasportati alla vicina caserma dei vigili del fuoco a Wildeshausen, dove hanno ricevuto ulteriori cure mediche.

Dopo una intensa ventilazione della casa di riposo, i residenti sono stati in grado di fare ritorno alla struttura durante la notte. Tutti i feriti sono stati anche dimessi dall'ospedale, ha detto la polizia.

La squadra dei vigili del fuoco ha lavorato instancabilmente per contenere la diffusione del fumo, utilizzando la loro esperienza nella lotta contro gli incendi. La rapida risposta e l'efficace azione dei vigili del fuoco sono state fondamentali per garantire la sicurezza dei residenti della casa di riposo.

