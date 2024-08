- Incendio in un rifugio per richiedenti asilo: quattro feriti

In un incendio in un rifugio per rifugiati nel distretto di Karlsruhe, quattro persone hanno riportato lievi ferite. L'edificio è temporaneamente inabitabile, hanno detto le autorità. Circa 40 persone vivevano nel rifugio di Ubstadt-Weiher e ora si sta organizzando un alloggio alternativo per loro.

Secondo le autorità, è stato notato del fumo denso nel rifugio nel primo pomeriggio. I residenti sono riusciti a evacuare l'edificio in tempo. Quattro di loro hanno riportato lievi ferite da inalazione di fumo e hanno ricevuto cure mediche sul posto.

La posizione esatta dell'incendio è rimasta inizialmente incerta, così come l'entità dei danni alla proprietà e la causa dell'incendio. Non ci sono indizi di incendio doloso al momento. La polizia criminale ha preso in carico le indagini.

I richiedenti asilo che vivevano nel rifugio sono stati trasferiti in alloggi temporanei a causa dell'incendio. Ci sono preoccupazioni per il futuro dei richiedenti asilo mentre aspettano una soluzione permanente.

