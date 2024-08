- Incendio in un parcheggio sotterraneo di Lipsia, che ha portato all'evacuazione degli abitanti.

Sotto un edificio multifamiliare a Lipsia, in un garage nascosto, un veicolo è stato distrutto dalle fiamme. Il denso fumo ha costretto i residenti a evacuare l'edificio nelle prime ore del mattino, con le autorità di Lipsia che hanno fornito assistenza su un autobus pubblico, come dichiarato dalle forze dell'ordine della città. Per fortuna, tutti sono usciti illesi. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. La causa iniziale dell'incendio non è stata specificata. La polizia sta attualmente indagando sull'ipotesi dell'incendio doloso, in base alle loro indagini.

Il veicolo nel garage nascosto era completamente avvolto dalle fiamme. Il calore intenso dell'incendio ha diffuso la paura di ulteriori danni alle strutture vicine.

