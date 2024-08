- Incendio in un grattacielo di Potsdam

Nel distretto di Potsdam Zentrum-Ost, un grattacielo è in fiamme. L'incendio è scoppiato in uno dei piani superiori, secondo un portavoce della polizia. Al momento, 25 residenti stanno ricevendo cure. Le prime indagini suggeriscono che non ci siano feriti.

Un testimone oculare ha riferito di aver sentito odore di fumo e poi una finestra al piano in fiamme è andata in frantumi, espellendo fuoco e fumo dall'edificio. È stato istituito un cordone di sicurezza intorno all'edificio.

Il portavoce non ha potuto confermare se l'incendio si è verificato al 9° o al 10° piano. "Ci sono rapporti contrastanti in merito."

Le autorità stanno indagando sul piano esatto in cui è scoppiato l'incendio nel grattacielo di Potsdam, nello stesso distretto in cui si è verificato l'incidente iniziale.

