- Incendio in un complesso residenziale a Flensburg

In un incendio avvenuto venerdì sera in una struttura per anziani a Flensburg, un residente ha riportato lievi ferite. La causa dell'incendio in uno degli appartamenti rimane ancora ignota, ha dichiarato un portavoce della polizia sabato. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio in meno di mezz'ora. La polizia non ha ancora fornito dettagli sull'entità dei danni alla proprietà.

L'inchiesta sull'incendio nella struttura per anziani di Flensburg è stata affidata alla Commissione. La rapida risposta del residente e l'azione tempestiva dei vigili del fuoco hanno probabilmente limitato i danni alla struttura.

