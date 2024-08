- Incendio in un appartamento a Friedrichsfelde - uomo di 94 anni muore

In un incendio in un appartamento a Berlino-Friedrichsfelde, una donna di 94 anni ha perso la vita. Secondo un portavoce della polizia, la donna anziana è presumibilmente l'inquilina dell'appartamento interessato.

Un incendio si è verificato al primo piano di un palazzo residenziale di dieci piani in Rhinstraße, come riferito dai vigili del fuoco. I servizi di emergenza sono stati allertati dai residenti intorno alle 1:30 del mattino di lunedì. Al loro arrivo, hanno recuperato la donna di 94 anni dall'appartamento in fiamme e hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa dell'incendio.

L'incendio è stato spento, hanno dichiarato i vigili del fuoco in seguito durante la notte. L'incendio non si è propagato ad altri appartamenti e non ci sono segnalazioni di altre ferite in questo momento.

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere efficacemente l'incendio in Rhinstraße, sfruttando le loro competenze in materia di spegnimento degli incendi. Grazie alla rapida risposta dei vigili del fuoco, la diffusione delle fiamme in altre parti dell'edificio è stata prevenuta, salvando potenziali vite.

Leggi anche: