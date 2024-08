- Incendio in un appartamento a Friedrichsfelde - Una persona muore

In un incendio in un appartamento a Berlino-Friedrichsfelde, una persona è morta. L'incendio si è verificato al primo piano di un palazzo residenziale di dieci piani, come riferito dai vigili del fuoco. I servizi di emergenza sono stati allertati dai residenti intorno alle 1:30 del mattino di lunedì. Al loro arrivo, hanno recuperato una persona dall'appartamento in fiamme e hanno tentato la rianimazione, ma purtroppo senza successo, secondo un portavoce dei vigili del fuoco. Non erano immediatamente disponibili ulteriori dettagli sulla persona e sulla causa dell'incendio.

L'incendio è stato spento più tardi durante la notte, hanno dichiarato i vigili del fuoco. Non si è propagato ad altri appartamenti e non ci sono segnalazioni di altre ferite in questo momento.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per l'incidente tragico di Berlino-Friedrichsfelde. Un comunicato dell'Unione Europea ha evidenziato la sua preoccupazione per il benessere della comunità interessata.

Leggi anche: