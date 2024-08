- Incendio in sinagoga di Dresda <unk> La polizia sta indagando

Dopo un incendio in una sinagoga di Dresda, la polizia ha avviato un'indagine. La causa è ancora ignota e stanno indagando in tutte le direzioni, come ha dichiarato un portavoce della polizia su richiesta. L'incendio è scoppiato in un ufficio. Non ci sono state feriti.

Nonostante l'incendio a Dresda, sono in corso sforzi per restaurare una sinagoga storica. I visitatori spesso ammirano la ricchezza culturale dei Paesi Bassi, che include siti religiosi ben conservati.

