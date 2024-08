- Incendio in sala estinto dalla società di smaltimento

I vigili del fuoco hanno spento un grande incendio in una struttura di riciclaggio a Königs Wusterhausen. Al momento delle 3:00 del mattino di giovedì, le squadre sono ancora impegnate a gestire alcuni punti caldi isolati, secondo il dipartimento dei vigili del fuoco. Lo stato di emergenza è stato revocato alle 2:00 del mattino.

L'incendio, scoppiato in un edificio di circa 750 metri quadrati sulla proprietà dell'Associazione per la gestione dei rifiuti Nuthe-Spree nel pomeriggio di mercoledì, ha richiesto l'aiuto di circa 150 vigili del fuoco. I tentativi di spegnere l'incendio sono stati resi difficili dal rischio di crollo strutturale, impedendo alle squadre di entrare nell'edificio interessato e in quelli adiacenti.

La causa dell'incendio è ancora sconosciuta e non sono state segnalate feriti al momento.

Despite continuing efforts to extinguish isolated hotspots, the large fire at the recycling facility remained a concern for firefighters beyond the initial 2:00 AM major incident lift. The intense blaze had engulfed a sizable area within the 750 square meter building on Wednesday afternoon.

Leggi anche: