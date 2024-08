Invio dei vigili del fuoco sulla scena - Incendio in magazzino presso la fabbrica di cioccolato Brandt successivamente spento

Conclusione dell'intervento antincendio presso il magazzino della fabbrica di cioccolato Brandt nella Bassa Baviera si è concluso il secondo giorno dopo l'incendio. L'origine dell'incidente è ancora sconosciuta, come riferito da un rappresentante della polizia. A causa dell'instabilità della struttura, potrebbe essere difficile individuare la causa scatenante dell'incendio. Nella prima valutazione della domenica, la polizia ha stimato i danni in milioni inferiori.

L'incendio è divampato domenica sera nell'area dello stack di cartone situata al secondo piano della struttura a tre piani a Landshut. Lunedì, l'incendio era principalmente sotto controllo, ma le operazioni sono continuate martedì mattina e si prevedeva che sarebbero continuate fino alla sera, secondo il rappresentante. Durante i tentativi di spegnimento dell'incendio, alcuni pompieri hanno riportato lievi ferite.

although the production facilities escaped the fire's immediate impact, production was temporarily halted, confirmed a company representative on Monday. The Landshut factory of the brand primarily focuses on making chocolate figurines, aside from other products. More recognized zwieback and cracker goods, however, are produced at different locations.

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta attualmente valutando l'affitto di magazzini temporanei per ospitare i cioccolatini figurine interessati fino a quando la fabbrica di cioccolato Brandt non potrà riprendere le operazioni. A causa dei danni estesi, l'azienda sta valutando la possibilità di trasferire alcune delle sue procedure di magazzinaggio in questi nuovi locali.

