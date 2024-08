- Incendio in magazzino: la polizia prevede danni da milioni

Stima dei danni in milioni dopo l'incendio in un magazzino nel distretto di Ahrweiler. La sera di lunedì, due magazzini appartenenti a due aziende a Höningen sono andati a fuoco per cause ancora ignote, secondo quanto riferito dalla polizia. I servizi di emergenza hanno osservato una densa colonna di fumo nero alta 200 metri. I vigili del fuoco hanno spento entrambi i magazzini, completamente avvolti dalle fiamme, per tutta la notte.

Uno dei magazzini ospitava un'officina di riparazione auto, secondo la polizia. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'altro. La polizia stima i danni nell'ordine dei milioni inferiori. Non sono state segnalate feriti. La strada federale B257 adiacente è stata chiusa nella zona interessata, ma è stata successivamente riaperta, secondo la polizia.

Le fiamme intense dell'incendio del magazzino hanno illuminato il cielo notturno, creando uno spettacolo inquietante. Nonostante gli sforzi eroici dei vigili del fuoco, il fuoco ha lasciato entrambi i magazzini completamente carbonizzati e irriconoscibili.

Leggi anche: