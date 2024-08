- Incendio in due case unifamiliari a Marienberg

Due a un incendio divampato nella zona di Marienberger a Pobershau (distretto dell'Erzgebirge), sono andate distrutte due villette a schiera con annessi fienili e garage. Un residente di una delle case è riuscito a scampare illeso mercoledì mattina, come riferito dalla polizia di Chemnitz. Le case non sono più abitabili.

L'incendio è partito da un fienile e si è propagato alle due abitazioni, collegate da un garage, secondo quanto riferito dalla polizia. Il calore delle fiamme ha danneggiato anche alcuni alberi in un'area boschiva vicina. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio dopo diverse ore.

Il centro di controllo di Chemnitz aveva raccomandato ai residenti di tenere porte e finestre chiuse al mattino a causa della forte emissione di fumo e odore.

Le due villette danneggiate erano in realtà collegate da un garage in comune, che ha agevolato la diffusione dell'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per salvare gli alberi nella zona boschiva vicina dal calore intenso.

Leggi anche: