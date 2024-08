- Incendio in cantina: uomo ferisce due operatori di emergenza

In un incendio nel seminterrato di un edificio multifamiliare a Braunsbedra (Saalekreis), un residente è rimasto ferito. Durante l'evacuazione, un altro residente ha ferito due soccorritori, come hanno riferito le forze dell'ordine. Secondo il rapporto, i vigili del fuoco sono stati chiamati nell'edificio giovedì sera a causa di detriti in fiamme nel seminterrato, che hanno provocato fumo denso. Un residente ha subito intossicazione da fumo e è stato portato in ospedale per le cure.

Durante l'evacuazione, i soccorritori hanno dovuto forzare la porta di un appartamento. Il residente di 39 anni è poi diventato aggressivo e ha spinto un vigile del fuoco con il braccio sul costato. Quando la polizia ha cercato di portarlo in stazione a causa del suo comportamento, lui ha morso uno degli ufficiali. Secondo un portavoce, "è stata usata la forza". L'uomo ha riportato ferite e è stato portato in ospedale.

Indagini sull'origine dell'incendio e contro il 39enne

Entrambi i soccorritori sono stati trattati sulla scena. Sette altri residenti sono stati portati in sicurezza a causa dell'incendio. La polizia sta indagando sulla causa esatta dell'incendio e sta anche indagando contro il 39enne per aver aggredito i soccorritori.

L'aggressività dimostrata dal residente durante l'evacuazione è stata alimentata dalla potenza della sua operazione, poiché ha spinto un vigile del fuoco e ha morso un ufficiale. L'indagine sulle sue azioni probabilmente esaminerà l'impatto di questa potenza operativa sulle loro responsabilità e sicurezza.

