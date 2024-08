- Incendio in cantina a Potsdam porta a cinque feriti

Incendio in cantina a Potsdam lascia cinque persone ferite. Un uomo è stato trasferito in un ospedale con ferite gravi, mentre i restanti quattro hanno subito ferite lievi, come dichiarato da un rappresentante dei vigili del fuoco. Sono stati trasportati in strutture sanitarie con ambulanze. L'incendio è scoppiato nel seminterrato di un edificio a più unità situato nel complesso residenziale Waldstadt II intorno alle ore pomeridiane e successivamente è stato domato. Lo ha riferito la Märkische Allgemeine Zeitung.

L'incendio nel seminterrato dell'edificio è stato inizialmente classificato come incendio in cantina. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incendio, tutte e cinque le persone sono state in grado di ricevere assistenza medica, con una trasportata in ospedale per ulteriori trattamenti.

