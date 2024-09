- Incendio in cantiere a causa di lavori di copertura

Un incendio è divampato durante i lavori di riparazione del tetto su un cantiere edile a Greifswald, secondo il resoconto della polizia. Un esperto sta esaminando l'origine dell'incendio sul posto oggi, rivelando che si è esteso su circa 600 metri quadrati martedì.

Per fortuna, i lavoratori sono riusciti a evacuare l'edificio in sicurezza. La stima dei danni preliminari si aggira intorno a un milione di euro. Sono state avviate procedure per eventuali accuse di incauto incendio doloso nell'ambito delle indagini.

Sono state trovate tre bombole di gas propano, utilizzate per la saldatura, sul tetto. Due di esse erano vuote, mentre la terza era completamente carica, secondo il resoconto dei vigili del fuoco martedì sera.

Questo cantiere per un futuro quartiere residenziale vicino al centro della città di Greifswald ha subito un incidente significativo martedì. Nel corso della giornata, una fitta nebbia di fumo è stata vista avvolgere la città. Un vigile del fuoco è stato trasportato alle cure mediche a causa della stanchezza causata dal calore intenso.

L'incendio sul cantiere ha avuto un significativo impatto sul futuro quartiere residenziale nel centro della città di Greifswald. Di conseguenza, il cantiere interessato richiederà riparazioni e ristrutturazioni estese.

Leggi anche: