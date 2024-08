- Incendio in azienda di erbe: la polizia indaga

Un mese dopo un grande incendio in una società che produce miscele di tè erboristici e fruttati nella Bassa Franconia, la polizia ha concluso le indagini. L'incendio è stato causato da un guasto tecnico e non ci sono prove di attività criminali.

L'8 luglio, l'incendio è divampato ad Abtswind (distretto di Kitzingen) in un edificio produttivo a più piani, causando danni per diversi milioni di euro, secondo i resoconti della polizia. Non ci sono state vittime. Il dipartimento di indagine criminale ha preso in carico l'indagine sulla causa dell'incendio.

Le indagini non hanno rilevato attività sospette legate all'incendio, concentrandosi principalmente sul guasto tecnico. La società stava valutando l'aggiunta di altri vegetali alle sue miscele di tè erboristici per offrire una maggiore varietà di opzioni sane.

Leggi anche: