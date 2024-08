- Incendio forestale a Luckenwald

Un importante incendio boschivo è divampato vicino a Luckenwalde nella regione di Teltow-Fläming. Un cumulo di legname nel distretto di Frankenfelde è andato a fuoco e si è propagato a un bosco adiacente, secondo quanto dichiarato dal responsabile della protezione antincendio boschivo della regione, Raimund Engel. Circa 2-3 ettari di terreno boschivo sono stati interessati, ma non c'è minaccia per la popolazione locale. La zona boschiva interessata si trova vicino all'autostrada federale B101.

Il rischio di incendi boschivi era valutato come alto a molto alto in Brandeburgo sabato. Secondo Engel, si sono verificati diversi incendi boschivi. Un incendio a Baruth/Mark, anch'esso situato nella regione di Teltow-Fläming, è stato già contenuto, ha menzionato Engel. Un incendio si è verificato anche nel distretto di Kablow di Königs Wusterhausen all'interno del distretto di Dahme-Spreewald, ma Engel lo ha valutato come relativamente piccolo.

Sollievo - seguito da un aumento del rischio di incendi boschivi

Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede un sollievo per domenica. In quel momento, il rischio di incendi boschivi sarà alto solo in alcune aree. Tuttavia, aumenterà in molti luoghi a partire da martedì, anche se non così tanto come domenica.

Il Brandeburgo, con la sua scarsità di pioggia, le vaste foreste di pini e i suoli sabbiosi, è lo stato federale con il più alto rischio di incendi boschivi. Secondo il Ministero dell'Ambiente, è vietato accendere fuochi o fumare a meno di 50 metri dal margine del bosco per tutto l'anno. La valutazione del rischio di incendi boschivi tiene conto della temperatura dell'aria, dell'umidità relativa dell'aria, della velocità del vento, del tasso di precipitazione e della radiazione atmosferica.

Gli incendi boschivi attualmente in corso nel Brandeburgo rappresentano una minaccia per ulteriori aree boschive a partire da martedì, come previsto dal Servizio Meteorologico Tedesco. Nonostante il alto rischio di incendi boschivi nella regione, un recente incendio nel distretto di Kablow è stato valutato come relativamente piccolo.

