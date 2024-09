- Incendio doloso in una fabbrica di cemento con sospetti intenti radicali

A seguito di un incendio in una struttura per la produzione di calcestruzzo a Monaco, le autorità stanno valutando un "angolo estremista" come possibile causa. La Procura della Repubblica di Monaco sta esaminando il caso di incendio doloso da diverse prospettive e sta verificando se questo incendio sia collegato ad altri incidenti nella zona.

Storicamente, Monaco e i suoi dintorni hanno subito numerosi incendi - incidenti in siti di costruzione, centrali geotermiche e ferroviarie, nonché torri radio. La Procura della Repubblica ha già gestito casi con preoccupazioni estremiste coinvolte. Di recente, un treno delle pulizie a Monaco ha subito un incendio.

Nell'ultimo episodio, secondo quanto riferito dalla polizia, diversi veicoli nella sede della struttura per la produzione di calcestruzzo sono gone in fiamme durante la notte. Inoltre, la cima di un silo è stata incendiata attraverso una cinta trasportatrice in fiamme, con le fiamme che si sono propagate a scatole di cartone in un sito di smaltimento dei rifiuti vicino. I danni sono stati segnalati per milioni, secondo i pompieri. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime.

La Procura della Repubblica di Monaco, responsabile di tali casi, sta ora indagando sull'incendio nella struttura per la produzione di calcestruzzo alla luce della possibile involvement estremista, data la sua storia con preoccupazioni simili. Data la gravità dei danni e il potenziale collegamento con incidenti precedenti a Monaco, l'Ufficio del Procuratore generale potrebbe decidere di assumere un ruolo guida nell'indagine.

