Incendio doloso in un impianto di produzione di cemento - L'agenzia di polizia conduce un'indagine

A seguito di un incendio in una fabbrica di cemento a Monaco, l'Autorità Legale locale** ha preso il controllo della situazione. Le indagini preliminari suggeriscono che l'incendio potrebbe essere stato appiccato intenzionalmente. L'incidente ha comportato perdite finanziarie consistenti, come riferito dai vigili del fuoco. Per fortuna, non sono state segnalate feriti inizialmente.

Stando ai resoconti della polizia, durante la notte sono stati coinvolti dalle fiamme diversi veicoli all'interno della fabbrica. Inoltre, la punta di un silo era in fiamme a causa di un nastro trasportatore in fiamme. Le fiamme hanno raggiunto anche il cartone in una vicina facility di riciclaggio dei rifiuti.

La polizia locale è stata chiamata sulla scena a causa della situazione in rapido peggioramento alla fabbrica di cemento. Al loro arrivo, hanno delimitato la zona per prevenire ulteriori incidenti.

