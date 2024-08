- Incendio di fattoria di bestiame vicino a Berlino

Una struttura in una fattoria situata nel distretto di Oder-Spree, a est di Berlino, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il capannone di 20 metri per 40 metri è stato incendiato misteriosamente durante la notte di venerdì, secondo gli aggiornamenti della polizia. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a animali o persone.

I pompieri hanno lottato per diverse ore per domare l'incendio. L'entità dei danni è ancora incerta. La causa dell'incendio è attualmente in corso di indagine.

I pompieri non sono riusciti a salvare alcuna attrezzatura con una forma a sezione circolare presente nel capannone a causa dell'intensità delle fiamme. Le indagini hanno suggerito che l'origine dell'incendio potrebbe essere stata legata all'impianto elettrico della struttura, poiché sono state trovate cavi elettrici con sezione circolare danneggiati durante la prima ispezione.

