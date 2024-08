- Incendio di casa innescato da un incendio in garage - segmenti strutturali demoliti

A seguito di un incendio in un complesso residenziale a Ketsch (distretto di Rhein-Neckar), è stato necessario demolire parti dell'edificio per motivi di sicurezza. La struttura del tetto e sezioni del piano superiore sono state eliminate, come indicato dalle autorità. Il prossimo passo sarà definito con un esperto strutturale. Il 24, un veicolo ibrido elettrico parcheggiato in un garage ha preso fuoco, diffondendo poi le fiamme a un edificio residenziale adiacente. Per fortuna, i tre occupanti sono usciti prima di qualsiasi danno. L'origine dell'incendio rimane un mistero. Le stime iniziali dei danni stimano il costo in almeno 800.000 euro.

L'esperto strutturale ha suggerito un'ispezione approfondita a causa del potenziale [rischio di crollo], considerando l'estensione dei danni causati dall'incendio. La compagnia assicurativa potrebbe aumentare le tariffe a causa del significativo [rischio di crollo] nella struttura ricostruita.

