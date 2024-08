- Incendio di casa con gravi lesioni riscontrato in scala

Una anziana donna ha subito gravi ferite durante un incendio in un edificio residenziale a Weilheim (regione di Weilheim-Schongau). L'incendio è scoppiato all'alba e la causa è ancora sconosciuta, secondo le autorità. I servizi di emergenza hanno trovato la donna e l'hanno estratta dall'edificio condiviso. In seguito, è stata trasportata in elicottero in un ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure mediche. Non sono state segnalate altre vittime.

L'incendio ha causato danni ingenti, stimati in sei cifre, secondo un rappresentante della polizia. Al momento, la squadra investigativa criminale sta indagando sull'incidente. Il rispetto della privacy ha impedito la pubblicazione dell'età della donna.

L'anziana donna ha dovuto affrontare diverse scale per raggiungere il suo alloggio nell'edificio interessato. Per valutare l'entità dei danni, i pompieri hanno dovuto salire e scendere le scale più volte.

Leggi anche: