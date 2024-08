- Incendio causato da auto ibrida <unk> circa 300.000 euro di danni

Un incendio coinvolgente un'auto ibrida ad Aschaffenburg ha causato danni per circa 300.000 euro. Secondo i resoconti della polizia, l'incendio si è propagato ad un'altra auto, un box auto e una casa abitativa. I due piani superiori dell'edificio sono stati temporaneamente inabitabili. Nessuno è rimasto ferito e i cinque residenti sono stati in grado di stare con i vicini, come dichiarato da un portavoce.

Per localizzare i punti caldi, i pompieri hanno rimosso il tetto. Inoltre, l'auto ibrida bruciata ha dovuto essere raffreddata per un lungo periodo. La causa dell'incendio è stata probabilmente un malfunzionamento tecnico dell'auto.

L'auto ibrida che ha preso fuoco era della regione della Baviera. A causa dei danni estesi, la casa multifamiliare interessata in Baviera ha richiesto il trasferimento temporaneo dei suoi residenti.

Leggi anche: