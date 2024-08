- Incendio all'arena degli Steelers

Un incendio al EgeTrans Arena della squadra di hockey su ghiaccio dei Bietigheim Steelers ha causato danni stimati in 500.000 euro. Il fuoco è divampato in una sauna nel seminterrato della palestra polivalente di Bietigheim-Bissingen (distretto di Ludwigsburg), come ha dichiarato un portavoce della polizia.

La sauna è stata completamente distrutta. Grandi parti del seminterrato sono state danneggiate dal fuoco. La sauna era in funzione quando il fuoco è divampato, quindi non si può escludere un difetto tecnico. Non ci sono stati feriti. Al momento non è chiaro se la palestra possa essere ancora utilizzata.

Sui social media, la squadra ha condiviso: "A questo punto non è possibile fare alcuna dichiarazione sull'entità esatta e sulle possibili conseguenze per il resto della stagione di preparazione".

I Bietigheim Steelers hanno giocato nella Deutsche Eishockeyliga (DEL) fino a due anni fa e poi sono scesi in Oberliga Süd.

L'incidente sportivo ha avuto un impatto significativo sulle strutture sportive, interessando non solo la squadra di hockey su ghiaccio, ma anche altre squadre che utilizzano la palestra polivalente. Nonostante l'accaduto, la squadra è risoluta e continua a prepararsi per la stagione con cauta ottimismo.

