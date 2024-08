Il marchio nel distretto del governo - Incendio all'ambasciata svizzera

Un incendio si è verificato all'Ambasciata svizzera nel distretto governativo. Le prime indagini suggeriscono che i materiali da costruzione in una giuntura di espansione dell'edificio hanno preso fuoco. L'entità dell'incendio non è ancora nota. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha annunciato il dispiegamento nel pomeriggio, con circa 30 persone coinvolte. Specialisti del Servizio Tecnico stanno anche partecipando. L'operazione è ancora in corso, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco in serata.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha ricevuto la notizia dell'incendio all'Ambasciata svizzera e ha immediatamente iniziato a lavorare per spegnerlo. Nonostante gli sforzi dei pompieri e degli specialisti tecnici, la dimensione esatta dell'incendio rimane incerta a causa dell'operazione in corso.

