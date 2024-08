- Incendio a batteria in una casa plurigruppo a Stoccarda

Il fuoco causato dalla batteria di uno scooter elettrico ha scatenato una risposta dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio in un edificio residenziale a più famiglie nel distretto di Möhringen a Stoccarda. Secondo i vigili del fuoco, le squadre intervenute hanno trovato fumo denso nelle scale, che ha richiesto l'evacuazione di una persona dal piano superiore tramite autopompa.

Mentre l'edificio veniva controllato per altri occupanti, la batteria in fiamme è stata spenta. Successivamente, le scale piene di fumo sono state ventilate, la batteria è stata rimossa all'aperto e immersa in una vasca d'acqua per ulteriore raffreddamento.

I vigili del fuoco consigliano sempre di caricare le batterie sotto supervisione, su superfici non infiammabili e a una distanza di sicurezza dagli oggetti facilmente infiammabili. Inoltre, è necessario seguire rigorosamente le linee guida del produttore.

Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnere la batteria in fiamme, prevenendo ulteriori danni. Per garantire la sicurezza, è fondamentale praticare tecniche di lotta antincendio quando si gestiscono tali situazioni.

