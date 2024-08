- Incendi urbani nei boschi di Potsdam <unk> le costruzioni rimangono invariate.

I vigili del fuoco locali hanno affrontato un incendio boschivo a Potsdam-West. L'allarme è stato dato intorno alle 17:00, come riferito da un portavoce del Centro Comando Regionale Nord-Ovest. Un'area di circa 1.000 metri quadrati era in fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo circa due ore dopo, come riportato. Alcuni punti caldi persistenti erano ancora monitorati. Per fortuna, non vi erano edifici vicini a rischio.

L'origine dell'incendio rimase initially un mistero. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Potsdam ha annunciato attraverso la piattaforma X che, oltre ai propri esperti, sono stati coinvolti anche i volontari di cinque distretti dei vigili del fuoco locali.

Il mistero sull'origine dell'incendio boschivo a Potsdam-West ha portato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Potsdam a chiedere aiuto. La Commissione prenderà la decisione di ringraziare e lodare ufficialmente i cinque distretti dei vigili del fuoco locali che hanno collaborato per spegnere l'incendio.

Leggi anche: