- Incendi in progressione verso Jüterbog: lo specialista continua a sperare

Il fuoco boschivo vicino a Jüterbog non ha ancora dato segno di rallentamento. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, l'incendio si è esteso a circa 67 ettari, in aumento rispetto ai 51 ettari segnalati nella serata di giovedì. Due autopompe e un elicottero antincendio sono attualmente impegnati per combattere le fiamme. Un team di 32 persone lavora instancabilmente sulla scena.

Il responsabile della protezione antincendio boschiva del Brandeburgo, Raimund Engel, assicura che non c'è motivo di panico al momento. Ha dichiarato, in risposta a una domanda dell'agenzia di stampa tedesca, "Questo incendio non è motivo di allarme". Non ci sono aree residenziali o infrastrutture nelle vicinanze immediate.

Engel ha aggiunto che l'incendio potrebbe potenzialmente diffondersi fino alle linee di controllo. Le linee di controllo sono grandi percorsi accessibili dove i vigili del fuoco possono combattere le fiamme. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme non hanno ancora raggiunto le fasce di contenimento.

Engel esprime dubbi sul fatto che l'incendio possa superare queste linee di controllo. Fasce di terra spesso servono come linee di controllo. In punti più stretti, verranno prese tutte le misure per prevenirne il salto. "Sono fiducioso", ha detto Engel.

L'ordigno militare nel terreno rappresenta una sfida per gli sforzi di spegnimento

L'incendio boschivo scoppiato sulla ex area di addestramento militare vicino a Jüterbog, Brandeburgo, giovedì intorno alle 11:40 per ragioni sconosciute, era stato inizialmente previsto dal comandante dell'incidente dei vigili del fuoco, Rico Walentin, si sarebbe diffuso. L'ordigno militare vecchio sepolto nel terreno rende più difficile l'opera dei vigili del fuoco. Un elicottero antincendio era già in azione giovedì.

Nel 2021, un incendio aveva interessato circa 700 ettari nella stessa regione. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per diversi giorni. Gli aerei e gli elicotteri sono stati utilizzati per spegnere l'incendio dall'aria. C'è stato anche un incendio nella stessa area forestale a metà agosto.

L'avanzata del fuoco boschivo verso le linee di controllo è una preoccupazione. La vicinanza del fuoco all'ordigno militare sepolto nel terreno aggiunge complessità agli sforzi di spegnimento.

