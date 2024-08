- Incendi in Grecia: donna uccisa

Una donna ha perso la vita nei vasti incendi nelle periferia nord-orientali della capitale greca, Atene. I pompieri hanno trovato il suo corpo al mattino in un edificio industriale completamente distrutto dalle fiamme. Nel frattempo, gli incendi sono stati contenuti in molti luoghi. Alla fine della serata, un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che c'erano ancora siti attivi, ma erano attualmente sotto controllo. Tuttavia, non poteva dare il via libera: c'erano ancora nuovi focolai e il vento era previsto per rinforzarsi durante il giorno.

Le fiamme hanno raggiunto i sobborghi ateniesi di Vrilissia e Penteli nel pomeriggio di lunedì, bruciando o danneggiando molte case. A causa della vastità degli incendi, che si erano estesi su un fronte di 30 chilometri spinti dal vento, è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. L'aiuto sta arrivando da paesi come la Repubblica Ceca, la Francia e l'Italia, la Serbia, la Romania e la Turchia.

I pompieri di vari paesi, tra cui l'Italia e la Serbia, si sono uniti per spegnere gli sforzi di spegnimento degli incendi nei sobborghi ateniesi. Despite l'assistenza, il portavoce ha avvertito che potrebbero verificarsi nuovi focolai a causa dell'aumento previsto della velocità del vento.

