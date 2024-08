Incendi boschivi in Grecia: le autorità ordinano l'evacuazione di Marathon

Nel pomeriggio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva domato 33 dei 40 incendi divampati nelle ultime 24 ore, come ha dichiarato il portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Vassilis Vathrakogiannis. Tuttavia, ha sottolineato che sette incendi erano ancora fuori controllo.

Nella regione dell'Attica orientale, un incendio stava devastando il paese di Varnavas. Il fumo dell'incendio aveva avvolto la vicina capitale, Atene, in una fitta coltre di fumo nel pomeriggio di domenica.

Secondo Vathrakogiannis, erano stati dispiegati 250 uomini con 67 veicoli, 12 aerei antincendio e 7 elicotteri per combattere le fiamme, che in molti casi erano "superiori a 25 metri".

I residenti di Varnavas sono stati consigliati di evacuare l'area. L'esercito ha sostenuto gli sforzi per spegnere l'incendio.

Un altro incendio è divampato a Megara nella regione occidentale dell'Attica nel primo pomeriggio di domenica. 48 vigili del fuoco e diversi volontari erano presenti con 13 veicoli, 2 aerei e 2 elicotteri.

Nella regione di Salonicco, un incendio nel paese di Lagadas era parzialmente sotto controllo, mentre 20 vigili del fuoco, 10 veicoli e 1 elicottero combattevano le fiamme.

Il ministro della Protezione Civile, Vassilis Kikilias, aveva avvertito sabato che le condizioni meteorologiche fino al 15 agosto avrebbero potuto favorire gli incendi boschivi. "Temperatures estremamente elevate e condizioni meteorologiche pericolose" avrebbero prevalso, ha detto in una riunione del governo. A causa dei forti venti e della siccità estrema, "metà della Grecia è nella zona rossa".

Il direttore di ricerca dell'Osservatorio Nazionale di Atene, Kostas Lagouvardos, ha avvertito domenica mattina che le fiamme avrebbero potuto rapidamente sfuggire al controllo se non fossero state gestite prontamente, date le attuali condizioni meteorologiche. Con velocità del vento che raggiungevano i 80-90 chilometri orari in alcune aree domenica, era il giorno più difficile per i vigili del fuoco.

La Grecia, dopo aver vissuto il più caldo inverno mai registrato, ha avuto anche il giugno e il luglio più caldi dal 1960, rendendola estremamente suscettibile agli incendi boschivi.

