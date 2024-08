Incendi boschivi distruggono case vicino a Izmir

Vicino alla città costiera turca di Smirne, un incendio boschivo si è diffuso rapidamente e ha raggiunto le aree residenziali. Diversi edifici sono già stati distrutti, secondo il governatore di Smirne, Süleyman Elban. Almeno un villaggio è stato evacuato. Non ci sono stati feriti fino ad ora.

Più di 1.000 operatori sono coinvolti nei tentativi di spegnimento dell'incendio nel distretto di Bayrakli, a circa 15 chilometri a nord del centro della città. Gli elicotteri antincendio sono anche in uso, ma i forti venti stanno ostacolando le operazioni aeree. La terza città più grande della Turchia è stata avvolta da una fitta coltre di fumo venerdì, secondo un corrispondente dpa. La causa dell'incendio è ancora ignota.

La Turchia sta lottando contro un'ondata di calore e incendi boschivi in tutto il paese sin dall'inizio dell'estate. La Grecia confinante è stata colpita da un vasto incendio boschivo a nord di Atene.

Il personale operativo che sovrintende ai tentativi di spegnimento dell'incendio nel distretto di Bayrakli sta lavorando diligentemente per contenere la diffusione dell'incendio boschivo. despite the hindrance caused by strong winds, their role is crucial in coordinating the ground operations.

Leggi anche: