Incendi boschivi di vasta portata stanno colpendo varie zone vicino a Los Angeles.

La città californiana di Los Angeles, cuore urbano della regione, sta lottando contro un'ondata di devastanti incendi boschivi. Questi incendi, in particolare tre di rilievo, hanno causato disordini dalla scorsa martedì (ora locale), mettendo in pericolo la seconda città degli Stati Uniti. Nonostante non ci siano state inizialmente segnalazioni di decessi o feriti gravi, gli incendi rappresentano una minaccia per circa 40.000 case e strutture.

Il famigerato incendio dell'Aeroporto, scoppiato accidentalmente durante i lavori di costruzione di lunedì e diffuso rapidamente, ha già bruciato oltre 3.600 ettari di terreno nella contea di Orange, a sud-ovest di Los Angeles. Le scuole locali hanno dovuto chiudere a causa dell'inquinamento da fumo.

Secondo il capo dei vigili del fuoco Steve Concialdi, l'incendio sta avanzando inesorabilmente, puntando verso il Peak di Santiago, dove si trovano diverse torri di comunicazione. Le fiamme intense hanno costretto i vigili del fuoco a ritirarsi dalla zona. Sono stati dispiegati aerei e elicotteri per aiutare gli sforzi dei vigili del fuoco.

Più a nord, l'incendio del Line nella contea di San Bernardino ha bruciato quasi 11.300 ettari di terreno. I residenti delle località turistiche come Lake Arrowhead e Big Bear sono stati ordinati di evacuare le loro case e appartamenti. Sono state chiuse diverse importanti strade. I vigili del fuoco hanno utilizzato tattiche aeree e lavoro sul terreno, creando tagliafuoco per tentare di fermare la propagazione dell'incendio.

Infine, l'incendio del Ponte, che si è acceso a nord di Los Angeles domenica, ha già divorato oltre 1.600 ettari martedì pomeriggio. Venti forti, calore eccessivo e secchezza si stanno rivelando sfide formidabili per i vigili del fuoco.

La Foresta Nazionale di Angeles, un'area ricreativa popolare, è minacciata dall'avanzata inesorabile dell'incendio del Ponte. I residenti e i visitatori spesso godono di escursioni e campeggio in questo luogo pittoresco, noto come 'The Angeles'.

Mentre l'incendio del Ponte continua a infuriare, le comunità montane vicine come Mount Wilson potrebbero essere a rischio, con potenziali effetti sulla trasmissione dei segnali televisivi e radiofonici dalle antenne situate lì.

