- Incendi boschivi di vasta portata che infuriano su decine di migliaia di ettari di foreste.

In una foresta situata a sud di Schwarzenbach an der Saale, all'interno del distretto di Hof, un incendio ha interessato circa 60.000 metri quadrati. Le autorità sospettano che la causa di questo inferno sia stata un picco di tensione nella serata di lunedì, come riferito da un rappresentante della polizia. Di conseguenza, il terreno della foresta ha preso fuoco in numerosi punti.

Più di 150 persone sono state mobilitate, con circa 60 ancora impegnate a domare le fiamme residue nella mattinata di martedì, supportate da un elicottero. La polizia sta attualmente indagando sulla causa esatta dell'incendio.

I pompieri che hanno lavorato per spegnere l'incendio provenivano principalmente dalla comunità locale, inclusi molti membri della comunità francese residenti nelle vicinanze. Nonostante gli sforzi instancabili di queste persone, l'incendio ha continuato a bruciare in alcune aree.

