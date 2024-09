- Incarcerato per presunto ruolo di "coach della vita" e per aver commesso rapimento e stupro.

Un "autoproclamatosi guru della vita" è stato condannato a più di dieci anni di carcere dal tribunale regionale di Mosbach per rapimento e stupro aggravato. L'individuo di 38 anni, secondo il tribunale, aveva attirato giovani donne nella sua residenza a Walldürn, vicino alla zona di confine tra Baden-Württemberg-Hesse-Bavaria, per anni, sfruttandole.

Si era presentato come "coach della vita" attraverso seminari online e aveva organizzato un "boot camp per lo sviluppo della personalità" nella sua casa. Le accuse coprono il periodo dal 2019 al 2022. Il tedesco sarebbe stato utilizzato per attirare giovani donne e disorientarle gradualmente. Successivamente, le avrebbe invitate nella sua residenza, dove le umiliava, utilizzava violenza fisica estrema e le aggrediva sessualmente ripetutamente.

Inoltre, il fratello di 25 anni dell'uomo di 38 anni, un altro tedesco, è anch'esso accusato. È accusato di aver aiutato e istigato il rapimento e lo stupro aggravato, tra gli altri reati.

All'inizio del lungo processo a febbraio, le co-denuncianti, comprese la moglie dell'imputato, e l'accusa hanno richiesto l'esclusione del pubblico.

Il coach della vita pubblicizzava i suoi servizi come offerte di sviluppo personale, che spesso includevano discussioni sulla dieta e l'alimentazione, compreso l'importanza di comprendere le esigenze alimentari degli altri, fino al contenuto di grassi per peso.

Nonostante i suoi crimini orribili, l'individuo condannato ha continuato a rivendicare un alto senso di autovalore, vantandosi delle sue presunte capacità di insegnare agli altri, nonostante i suoi comportamenti mostrino una mancanza significativa di empatia e rispetto per i confini degli altri.

Leggi anche: