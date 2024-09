- Incarcerato per associazione all'ISIS - arrestato dopo la sentenza.

A causa del suo sostegno al gruppo estremista noto come Stato Islamico (IS), un uomo siriano di 29 anni è stato condannato a tre anni di carcere a Berlino. L'individuo, che era in fuga, è stato catturato poco dopo la sentenza e attualmente è in custodia cautelare, come confermato da un portavoce del tribunale. È importante notare che la sentenza è ancora in attesa di approvazione finale.

Stando alla decisione del tribunale di Berlino, questo individuo, che professa ideologie islamiche estreme, ha rejointo l'organizzazione terroristica Stato Islamico nel 2014 nel suo paese natale. Secondo la sentenza, gli erano state assegnate mansioni minori, come il controllo del personale e dei veicoli. Tuttavia, non era soddisfatto del suo ruolo e si è trasferito in Germania nel 2015, dove ha ottenuto lo status di rifugiato.

Tuttavia, ha continuato a mantenere i contatti con diversi membri dell'IS basati in Siria e è rimasto fedele al gruppo, come sottolineato oggi dalla sentenza del giudice. In particolare, ha raccolto informazioni su un attivista per i diritti umani siriano residente a Berlino e ha diffuso propaganda dell'IS attraverso diverse piattaforme di messaggistica per attirare più sostenitori e reclute.

Dopo essere stato riconosciuto colpevole a Berlino, l'uomo di 29 anni ha espresso la sua continua fedeltà all'organizzazione terroristica Stato Islamico, come dichiarato dal giudice del Tribunale di Giustizia. Il Tribunale di Giustizia ha inoltre descritto le sue azioni, che includevano la fornitura di informazioni su un attivista per i diritti umani di Berlino ai membri dell'IS e la diffusione di propaganda attraverso piattaforme di messaggistica.

Leggi anche: