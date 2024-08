- Incarcerato in una catastrofe marittima, il ricco magnate della tecnologia Mike Lynch morì.

Dopo tre giorni di ricerche, arriva la notizia: il miliardario Mike Lynch, simile a Bill Gates nella fama del mondo tech, ha perso la vita nel naufragio di uno yacht di lusso al largo dell'isola italiana della Sicilia. I sommozzatori hanno recuperato il corpo del 59enne imprenditore. Le autorità ora si concentrano sulle ricerche della figlia 18enne di Lynch. Tragicamente, sette vite sono state perse nell'incidente di lunedì, inclusi due gruppi di amici di Lynch.

La situazione peggiore si è verificata quando l'equipaggio e i passeggeri sono stati colti di sorpresa dalla violenza di una tempesta in avvicinamento vicino a Porticello, vicino alla capitale di Palermo. La "Bayesian" si trovava a soli 900 metri dalla costa. Le teorie indicano una possente onda anomala che potrebbe aver sommerso lo yacht da 56 metri, rendendolo instabile in acqua. Si sospetta che la nave sia affondata in meno di 60 secondi. Alcuni ipotizzano che un boccaporto aperto o un tavolato centrale non allineato possa aver giocato un ruolo.

Il leggendario magnate del tech Mike Lynch era noto per la vendita della sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard nel 2011 per una cifra stratosferica di $11 miliardi (equivalenti a circa €10 miliardi attualmente) - una mossa ora famosa come uno dei peggiori affari di Silicon Valley.

Lynch e il suo ex direttore finanziario, Steve Chamberlain, sono stati accusati di aver occultato lo stato degli affari della loro società all'azienda americana. Tuttavia, una giuria ha assolto entrambi gli individui. Tragicamente, Chamberlain è stato investito da un'auto mentre correva pochi giorni prima di questa storia.

Despite his legal battles in the United Kingdom, Mike Lynch's contributions to the tech industry were widely recognized. The United Kingdom's tech sector mourned the loss of one of its prominent figures, with many expressing their condolences following the sinking of the yacht.

