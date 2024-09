- Inaugurazione del giorno della Commemorazione: oltre 300 luoghi commemorativi aperti al pubblico

Invito a scoprire oltre 300 siti storici in Assia

Più di 300 siti storici in Assia ti invitano a trascorrere una giornata divertente questa domenica. Un portavoce della Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti (DSD) ha rivelato che sono previsti circa 500 eventi interessanti in tutto lo stato. Tra questi ci sono siti popolari come castelli, palazzi, chiese e diverse altre strutture, tutte aperte ai visitatori.

Un'occhiata al passato

Il tema di quest'anno è: "Tracce autentiche. Testimoni della storia". I siti storici vengono presentati come "testimoni autentici", fonti autentiche con i loro materiali originali, come annunciato dalla Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti (DSD). Il loro stile architettonico, i materiali o i metodi di costruzione offrono uno scorcio in determinati periodi. "Inoltre, questi siti storici possono simbolicamente servire da 'segni' di una regione, come un punto di riferimento, o per le storie di vita individuali", è stato aggiunto.

La DSD suddivide i monumenti in Assia in diversi gruppi, come castelli e fortezze, edifici residenziali e insediamenti, edifici sacri o industria. Ad esempio, un mercato autunnale viene organizzato nel cortile di Burg Eppstein, mentre il Vecchio Giardino Botanico di Marburg offre un tour guidato che approfondisce la storia delle piante e della scienza. Sui vecchi terreni della fabbrica di esplosivi di Hirschhagen, Hessisch Lichtenau, è prevista una visita guidata che offre uno sguardo sull'ex più grande fabbrica di esplosivi del periodo nazista. In numerosi luoghi vengono messi in risalto diversi edifici storici e siti archeologici, come la torre romana ricostruita a Idstein.

La Giornata dei Monumenti Aperti è la rappresentazione tedesca dei Giorni del Patrimonio Europei, avviati dal Consiglio d'Europa. Dal 1993, la DSD invita il pubblico a esplorare siti culturalmente significativi ma non accessibili o parzialmente accessibili la seconda domenica di settembre.

