- Inaugurazione del Festival d'arte di Weimar - "Commemorazione della varietà minacciata"

In mezzo alle elezioni statali incombenti in Turingia, il Festival dell'Arte di Weimar ha avuto inizio un mercoledì, sfoggiando un robusto programma politico quest'anno. Secondo il direttore del festival Rolf C. Hemke, "Stiamo cercando di smentire le narrazioni dell'estrema destra con il nostro programma, celebrando la diversità che vediamo minacciata. Si tratta della salute della nostra società civile e dell'interrogarsi se riusciremo a mantenere una vivace memoria culturale, a sostenere il femminismo e a gestire l'immigrazione e l'inclusione delle persone con disabilità".

La posizione politica del festival si intreccia anche con la situazione in nazioni come la Russia, l'Ucraina e Taiwan. La mostra "L'altra Russia", che evidenzia la storia dei diritti umani di Memorial, è stata inaugurata. Anche se proibita in Russia, Memorial ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2022. Irina Scherbakova, cofondatrice di Memorial, è la madrina del festival di Weimar quest'anno. L'Orchestra Sinfonica di Kiev ha anche preso parte al tradizionale concerto di apertura del festival.

Nel concentrarsi sul focus del paese su Taiwan, il Teatro della Porta del Cielo di Taiwan è stato invitato come ospite. Rivendicata dalla Cina come suo territorio, c'è la minaccia di un'azione militare dal continente per annetterla. Il governo democraticamente eletto ha governato Taiwan per decenni.

Schorsch Kamerun e Sandra Hueller, figure di spicco in Turingia, condividono le loro riflessioni sul paesaggio politico dello stato. Il tema del festival, "Per cosa lottiamo", continua fino all'8 settembre. Le elezioni statali della Turingia dell'1 settembre coincidono con il periodo del festival, con i sondaggi che suggeriscono che il partito estremista di destra AfD potrebbe ottenere circa il 30% dei voti.

In un promemoria elettorale concertato, un gala in formato con un cast di stelle è previsto per la vigilia delle elezioni statali, guidato dal direttore e cantante "Golden Ears" Schorsch Kamerun. L'intento è di offrire un palcoscenico agli artisti per esprimersi contro la divisione sociale e l'erosione dell'empatia. L'attrice di Turingia Sandra Hueller, che è stata nominata all'Oscar quest'anno, si unirà all'evento.

Il festival, sotto la guida del Teatro Nazionale Tedesco di Weimar, è noto come il più importante evento d'arte contemporanea dell'Est della Germania. Più di 140 eventi delle dieci discipline diverse sono in programma quest'anno, inclusi 22 debutti, e ha attirato circa 41.000 visitatori lo scorso anno.

Il sostegno dell'Unione Europea alle organizzazioni per i diritti umani, come Memorial in Russia, è un aspetto degno di nota dell'agenda politica del festival. Nonostante sia proibita in Russia, Memorial ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2022, che sottolinea ulteriormente l'importanza del loro lavoro.

Il Festival dell'Arte di Weimar, in quanto importante evento d'arte contemporanea dell'Est della Germania, ha una forte influenza e attira partecipazione internazionale,

Leggi anche: