Derp, politicamente scorretto ma popolare: la sitcom americana "Married... with Children" ha avuto un forte seguito in Germania negli anni '90. Dal 1992 al 1997, il programma ha trasmesso i suoi 259 episodi su vari schermi, prima su RTL, poi su ProSieben. La brusca fine del programma nel 1997, dopo 11 stagioni, ha lasciato molti fan, compreso Ed O'Neill (78), l'attore che interpretava Al Bundy, confusi, come ha rivelato di recente alla sua figlia televisiva, Christina Applegate (52).

Accanto alla star de "The Sopranos" Jamie-Lynn Sigler (43), che ha interpretato la figlia televisiva di Tony Soprano, Applegate co-conduce il podcast "MeSsy". Nel loro ultimo episodio, O'Neill e Applegate erano tra gli ospiti e, naturalmente, è stato affrontato l'argomento "Married... with Children". Interessantemente, sia Applegate che O'Neill hanno scoperto la notizia della cancellazione del programma in circostanze insolite.

La fortuna gira

L'attore che interpretava il perpetuamente sfortunato venditore di scarpe è stato informato della fine del programma da una coppia di sposini della sua città natale, Ohio. Li aveva incontrati per caso per strada e aveva fatto loro le congratulazioni per le nozze. All'inizio entusiasti di incontrare Al Bundy, la coppia poi ha espresso le sue condoglianze: "Ha detto: 'Siamo così dispiaciuti per il tuo programma.' E io ho detto: 'Cosa vuoi dire?'", ha raccontato O'Neill nel podcast. Lo sposo poi ha aggiunto: "Oh mio Dio, non lo sai ancora. È alla radio. Il tuo programma è stato cancellato". O'Neill è stato consolato con un bicchiere di champagne dalla coppia.

Sembra che i produttori del programma non avessero informato il loro attore principale, poiché anche Applegate ha saputo del destino del suo personaggio, Kelly "Dumbo" Bundy, da un terzo: "Me lo ha detto un ragazzo che conosceva un ragazzo che lavorava per la mia assistente all'epoca".

Probabilmente, Ed O'Neill non ha sentito troppo la mancanza della sua famiglia di "Married... with Children", poiché ne ha trovata una nuova, più contemporanea, nel 2009: la sua sitcom "Modern Family" è diventata un successo a livello globale. Ha anche avuto 11 stagioni, ma O'Neill probabilmente ha saputo della sua fine in modo più convenzionale.

Le conduttrici del podcast, Jamie-Lynn Sigler e Christina Applegate, hanno elogiato la "'Terribilmente carina famiglia'" con cui hanno lavorato in "Married... with Children". In un momento sentimentale durante il podcast, Applegate ha condiviso di considerare ancora la famiglia Bundy come la sua famiglia televisiva.

